Ricardo Gareca sobre estar en la mira de Pablo Escobar: “Yo no tenía ninguna clase de conocimiento”

El exjugador del América de Cali aseguró que en Colombia vivió buenos momentos y que no tenía conocimiento de la amenaza de muerte.

Este miércoles, el técnico argentino Ricardo Gareca, al mando de la Selección de Perú, habló en la previa del partido preparatorio frente a Chile sobre las declaraciones de ‘Popeye’, quien fue la mano derecha de Pablo Escobar.

“Son cosas que la verdad no tengo respuesta porque si yo tengo que hablar de Colombia… he pasado años sensacionales en mi vida y esas son cosas que salen después de 25 años y yo no tenía ninguna clase de conocimiento y no tengo ninguna clase de conocimiento” aseguró ‘El Tigre’ en rueda de prensa.

Las declaraciones dan respuesta a una entrevista concedida por Jhon Jairo Velásquez Vásquez al diario El Popular, de Perú, donde el exintegrante del Cartel de Medellín habló del plan que tenían en contra de los jugadores de los ‘diablos rojos’.

"Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar; sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del Patrón salvó a Ricardo Gareca, pues a él y a los otros jugadores de América de Cali se les contempló colocarles un carro bomba”, aseguró ‘Popeye’.

El exdelantero argentino vistió la camiseta de América de Cali entre 1985 y 1989 y se coronó campeón del fútbol colombiano en dos oportunidades.

