Ricardo Gareca y su posibilidad de dirigir en Argentina: “Los hinchas de Boca y River me insultaron”

El entrenador de la Selección de Perú aseguró que por ahora no piensa cambiar de rumbo. “Por más que me vengan a buscar, no me voy porque tengo contrato”.

Ricardo Gareca le cambió la cara al fútbol peruano. Hizo posible que lograran clasificar a un Mundial después de 36 años y su trabajo ha sido ampliamente reconocido por el mundo del fútbol.

“Estamos convencidos de la calidad del jugador peruano. ¿Me preguntás si me alcanza para sustentarlo? Hay algunos agregados. Había algo insertado en el aire: que el jugador peruano es débil físicamente y endeble de la cabeza, pero eso no es así. Lo que es endeble es el mensaje. Cuando uno se para frente al jugador y no tiene argumentos, tenés pocas posibilidades. Pero si tenés fundamentos, el jugador sudamericano es ganador, confiable, muy buscado por todos los continentes, que se abre camino solo”, aseguró en una extensa charla con ‘Clarín’.

Justamente ese compromiso lo dejó entrever al revelar el motivo por el que no quiso desplazarse a Argentina en medio de la pandemia. “Para volver, tenía que haberme tomado un vuelo humanitario, que tarda 7 horas. Yo pensaba que tal vez la Federación (Peruana de Fútbol) iban a necesitar verme acá, en el departamento, y decidí quedarme”.

Por eso, ratificó que en estos momentos de su carrera su mente está puesta exclusivamente en el seleccionado peruano; más allá de que su nombre en algún momento sonó en Argentina, tanto en la Selección como en Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más importantes de aquel país.

“River y Boca son equipos a los que todo entrenador aspira. Son metas máximas, pero a veces se da y a veces no. Los tiempos de los equipos no dan con uno. No es tan sencillo. Por más que me vengan a buscar Boca y River, no me voy de Perú porque estoy con contrato. Lo mismo que la Selección ​o Vélez. Eso lo torna más difícil. Si llego a estar sin trabajo, existe una posibilidad; si estoy trabajando, es más complicado”, aseveró.

De hecho, recordó su época de futbolista siendo uno de los pocos jugadores que pueden decir que pasaron de Boca a River.

“Tuve esa particularidad: que me putearon los hinchas de Boca y los de River. Que es algo que no me enorgullece para nada. Los argentinos somos muy pasionales. Así como te putean y como pasás una situación desagradable, te elevan muy arriba. No hay término medio. Te hacen vivir una situación complicada y momentos inolvidables”, finalizó.