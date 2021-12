Richarlison y una cruda confesión: "Me quisieron pegar un tiro, pero el futbol me salvó la vida"

Jugando con Everton y con la Selección de Brasil, Richarlison se ha hecho conocer en el mundo del fútbol. El atacante ha ganado fama e incluso su nombre suena para grandes equipo de Europa. Sin embargo, para llegar a donde se encuentra, tuvo que atravesar por momentos complicados en su tierra natal.

Richarlison contó detalles en una entrevista, cuyos apartes ya son reproducidos a nivel internacional.

“Era una situación en la que volvía de la escuela de fútbol con mis amigos y un tipo pensaba que estaba vendiendo drogas en el área donde estaba vendiendo. Me apuntó con la pistola a la cabeza, me amenazó, pero gracias a Dios tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a casa del fútbol y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente. Me soltó, pero estaba muy asustado porque siempre pasaba. Es más fácil hablar de eso ahora, pero fue algo que realmente marcó mi infancia y me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos, porque no tuvieron tanta suerte como yo”, relató el delantero en una extensa nota con 'As', de España.

Pero eso no fue todo. El jugador del equipo azul de Liverpool también recreó momentos en los que pasó dificultades en su infancia.

"Mi infancia fue muy pobre. Nací en una ciudad al norte del estado de Espírito Santo, en el sureste de Brasil. Es un pueblo pequeño, donde mucha gente trabaja en el campo y hay mucha pobreza. Desde muy pequeña veía a mis padres trabajando todo el día para pagar las facturas y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para el mínimo, aun con todos sus esfuerzos. Trabajé desde temprana edad para ayudar, vendiendo dulces, helados e incluso recogiendo café con mi abuelo cuando era adolescente”, confesó Richarlison.