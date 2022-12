Rivaldo sobre Neymar: "Sería un fichaje beneficioso para los futbolistas y natural para Juventus"

El exjugador brasileño, habló sobre el futuro de su compatriota y mencionó que le gustaria verlo jugar con el astro portugués en la Juventus. Asimismo, comentó sus impresiones sobre el fichaje de Coutinho por el Bayern y sobre el Barcelona.

Rivaldo, exjugador brasileño del Barcelona y Balón de Oro en 1999, reconoció que para el portugués Cristiano Ronaldo sería "maravilloso" tener a Neymar a su lado en el Juventus de Turín.

"Sólo puedo imaginarme cómo se combinarían para hacer virguerías y jugadones y cómo Neymar podría incluso ayudar en eso de asumir responsabilidades en la Juve, que ahora sólo tiene una estrella. Sería un fichaje beneficioso para los futbolistas y natural para el club", dijo Rivaldo en declaraciones a Betfair, casa de apuestas de la cual el brasileño es embajador.

El que fuese jugador del 'Súper Depor' volvió a insistir en que lo mejor para Neymar sería dejar el París Saint Germain cuanto antes porque "después de todo lo que ha pasado, sería duro tener que quedarse".

"Es siempre difícil que tus aficionados te abucheen e insulten" prosiguió el campeón del mundo con Brasil en el Mundial 2002 de Corea y Japón.

Pese a ello, Rivaldo cree que el al exjugador del Santos le sobra carácter y experiencia para darle la vuelta a esa situación de tener que permanecer en el equipo del alemán Thomas Tuchel. "Le sobra personalidad para apañárselas si fuera necesario y para demostrar que es un gran jugador, que vale mucho", insistió el nacido en Recife.

El exfutbolista blaugrana cree que lo visto en el debut liguero del Barcelona demuestra que el club catalán necesita al delantero del PSG.

"Lo de Bilbao fue la primera advertencia de una temporada complicada. Es verdad que no estaba Messi y por eso es importante recuperarlo cuanto antes", evaluó.

"En un momento así se demuestra que Neymar sería un fichaje genial para el Barcelona, a pesar de todo lo que pasó con su marcha. Convencería a todo el mundo de nuevo", añadió Rivaldo.

En relación al traspaso de su compatriota Phillipe Coutinho al Bayern Múnich, Rivaldo no escondió que está "algo decepcionado".

"Me ha decepcionado un poco que no se haya ganado un puesto en el once del Barcelona, pero quizá ya no fuera a tener más confianza. Quizá era infeliz y decidió irse a otro club para buscar el fútbol que demostró en Liverpool", dijo el ex 10 de la 'canarinha'.

"No es fácil estar en un equipo en el que todos los focos apuntan a Leo Messi. Sólo hay unos cuantos jugadores capaces de imponerse ante este panorama y Coutinho no ha tenido la suficiente paciencia para ponerse en el foco del equipo", añadió al respecto.

