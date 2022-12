No, gracias.

River Plate no se presentará para el partido contra Atlético Tucumán, por la Copa de la Superliga River Plate no se presentará para el partido contra Atlético Tucumán, por la Copa de la Superliga. Este viernes el club ‘millonario’ informó las medidas de precaución que tendrán por el coronavirus. Además, señalaron que no disputarán el duelo.