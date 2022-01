Robert Lewandowski y los votos de Lionel Messi para 'The Best': "Habría que preguntarle a él"

El pasado lunes, el polaco Robert Lewandowski se quitó la espina del último 'Balón de Oro', en el que el elegido fue el argentino Lionel Messi, y se convirtió en el primer jugador que gana dos ediciones seguidas el premio de mejor futbolista del año en los premios 'The Best', desde que Cristiano Ronaldo lo consiguió en 2016 y 2017.

En la gala del premio entregado por 'France Football', el astro del PSG pidió que le dieran el Balón de Oro del 2020 al jugador del Bayern Múnich, debido a que ese fue un gran año para él, pero el no se pudo realizar la ceremonia ni la elección del ganador debido a la pandemia.

Publicidad

Tras conocerse los votos del 'The Best' de la FIFA, a muchos les llamó la atención que Messi no eligió a Lewandoswski y ni siquiera lo incluyó en su terna, pues votó por sus compañeros del PSG, Neymar Jr. y Kylian Mbappé, además del francés Karim Benzema en el tercer lugar.

"Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado", dijo Robert, al ser cuestionado por la elección del argentino. "Yo sí lo voté en segundo lugar", finalizó entre risas.