Robert Moreno no se presentó a reunión y envió a sus abogados para cerrar su ciclo en España Robert Moreno no se presentó en La Ciudad del Fútbol donde fue citado a las 10:00 a.m. para analizar su situación en la Federación tras confirmar Luis Enrique Martínez su deseo de volver al cargo de seleccionador.