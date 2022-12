Robert Moreno y próximo récord de Sergio Ramos con España: "Si no lo pongo tenemos líos"

El técnico español fue claro al decir que se iba a meter en un problema con el capitán del combinado de ese pais, sino lo dejaba jugar contra Islas Feroe, para igualar el récord de futbolistas con más partidos junto a Iker Casillas.

Robert Moreno, seleccionador español, bromeó con la alineación de Sergio Ramos en El Molinón, por una rotación masiva de su once que no afectará al capitán el día que igualará los partidos de Iker Casillas como futbolista español con más internacionalidades, y aseguró que si no le pone tendrá "lío".

Puso la nota de humor Robert Moreno entre los elogios al capitán a horas de que alcance un nuevo registro histórico con 167 partidos. "Si no lo pongo tenemos el lío", dijo cuando fue preguntado por lo que ha encontrado en un capitán que ha ayudado mucho en tiempos difíciles en la selección por la situación de Luis Enrique Martínez y el relevo final.

"Hablo mucho con Sergio y cada día que pasa me sorprende más. Al final todo el mundo habla de él y yo estoy conociendo a la persona. Me está ayudando muchísimo desde que he llegado, siendo un ejemplo y se puede hablar con él de todo, te reafirma cada charla por la atención y acepta bien la crítica, que intento sea constructiva, y él lo hace y lo agradece", elogió el seleccionador.

Publicidad

Lea también: Pinto no quiere dar ventajas contra Santa Fe: “Es un clásico, por eso Duque y Carrillo van a estar”

Uno de los compañeros con el que fue campeón del mundo, Sergio Busquets, también dejó palabras de admiración hacia Ramos, eterno enemigo a nivel de clubes y buenos amigos en la selección española.

"Es una brutalidad de partidos, te dice la trayectoria que tiene Sergio por sus cifras en la selección y sus números en su club. Es de los mejores del mundo durante muchos años y lo será porque tiene unas condiciones enormes. Comenzó muy joven en la selección, ganó dos Eurocopas y un Mundial y es un orgullo tenerle aquí como capitán", manifestó el centrocampista del Barcelona.