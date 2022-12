Roberto Carlos confesó que en las concentraciones de Real Madrid tomaban cerveza y vino

El exjugador brasileño aseguró que el entrenador Vicente del Bosque, en su época de entrenador del cuadro ‘merengue’, ponía los entrenamientos en horas de la tarde, porque en la mañana los futbolistas no llegaban.

¿La clave de uno de los mejores equipos de la historia?: darle libertades y acolitar llamativas ‘costumbres’ a los jugadores. Así lo explicó Roberto Carlos, multicampeón con Real Madrid y una de las figuras de aquel grupo conformado por estrellas, que el mundo conoció como los ‘galácticos’.

El exjugador brasileño habló con el ‘Canal 11’, de Portugal, de los momentos que se vivieron dentro del vestuario durante su época como jugador del Real Madrid. Repasó las vivencias con varios entrenadores que tuvo y afirmó que la clave del éxito que tuvieron con Vicente del Bosque, fue porque él entendió y permitió cosas que otros técnicos prohibieron.

“Era más un amigo. No necesitas reglas. El jugador sabe lo que tiene que hacer. Nos entendía perfectamente. Los entrenamientos de lunes y a veces los martes eran a las 5:00 p.m. No los ponía a las 11:00 a.m. porque casi nadie llegaba”, afirmó uno de los mejores laterales izquierdos de la historia.

En este orden, al referirse de José Antonio Camacho, técnico que estuvo en el cuadro blanco en 2004, aseguró: “En la época de los ‘galácticos’ éramos siete. Era un peligro ese vestuario. Siempre lo controlamos bien, teníamos buena relación, menos con Camacho que aguantó diez días. Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo muy serio. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. Dijo: ‘Quiero a todo el mundo mañana a las 7.00 de la mañana’. Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablamos con él para intentar cambiar el horario, nosotros teníamos nuestras costumbres”.

Y es que ni su compatriota Vanderlei Luxemburgo se salvó de aquel grupo. El hoy entrenador del Vasco da Gama, se encontró, para la temporada 2004/2005, con un plantel lleno de figuras que no aguantaron sus reglas.

“Pasó lo mismo. En el segundo partido de Liga, teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de la cena tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Encima de la mesa siempre había dos botellas de vino. Ronaldo y yo le dijimos: ‘Profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intenta no cambiarlas. No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas. ¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró tres meses. El mundo del fútbol es pequeño, las noticias van llegando a la directiva y ‘ciao’”, finalizó.

