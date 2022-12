Roberto Martínez: "Eden Hazard es un jugador de primer nivel que puede liderar cualquier proyecto"

El técnico español, dijo este viernes que El futbolista belga "es un jugador de mucha calidad y se le puede crear un equipo alrededor de él para ser campeón a cualquier nivel".

Roberto Martínez hizo estas declaraciones en la previa del partido entre Bélgica y Kazajistán clasificatorio para la Eurocopa 2020, que se juega este sábado.

"Eden es una persona de grupo que se compromete con lo que necesita el equipo", y "un talento que no se encuentra fácilmente", dijo Martínez, que alabó "la capacidad de desborde de uno contra uno y la inteligencia de encontrar los espacios" del jugador del Chelsea.

"Lo más sorprendente de Eden es su grado de influencia en cada partido. Es una persona muy consistente que no depende de altibajos, que no es emocional", comentó el técnico, a lo que añadió que "tiene tanta influencia en el grupo que no es difícil encontrarle una buena posición".

Según Martínez, Hazard "vive por y para el fútbol" porque "nació en una familia futbolística donde su papá y mamá eran jugadores, y los tres hermanos disfrutan" del deporte.

"Por desgracia el jugador moderno tiene otras influencias, otra forma de entender el fútbol. Creo que lo bonito de Eden es ver a un jugador tan antiguo hecho a la usanza, con un talento tan moderno", apuntó.

Sobre los rumores que colocan a Hazard en las filas del Real Madrid para la próxima temporada, dijo que "lo que se hable de él le puede ayudar como profesional. Tener ese tipo de rumores da satisfacción y es un elemento más para poder jugar bien mañana", en el partido de Bélgica contra Kazajistán.

