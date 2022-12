Robinho: "De Manchester me gustó todo, los restaurantes y también las discotecas"

El jugador brasileño que pintó para ser un gran astro, pero que se quedó en el camino, repasó algunos momentos de su carrera en clubes de Europa.

Estos días de cuarentena y aislamiento en gran parte del mundo por la aparición del coronavirus, han sido propicios para que muchos jugadores de importancia mundial se destapen y hagan confesiones.

Uno de esos casos fue Robinho, quien habló en extenso con el diario 'Marca' y se refirió a algunas vivencias que pasó en clubes por los que pasó.

Así el brasileño, que a sus 36 años juega en el fútbol de Turquía, comentó que "Manchester me gustó mucho, me gustaron sus restaurantes, y también sus discotecas. Me gustaba divertirme".

El jugador que descolló en el Santos de su país también agregó que " "los ingleses Joe Hart, Micah Richards y Shaun Wright Phillips salían más en las noches, pero a los brasileños siempre los pillaban".

Robinho también declaró su admiración y respeto por jugadores estelares como el sueco Zlatan Ibrahimovic y el inglés David Beckham, con quienes compartió en Milan y Real Madrid, respectivamente.

"Me faltaba madurez y capacidad de parar y pensar con la mente clara. Sólo la experiencia y la edad pueden brindarte esto", finalizó cuando se le indagó sobre lo que le faltó para triunfar en el fútbol mundial.