Rodrigo Bentancur, sobre su charla con Cristiano Ronaldo: ''la verdad fue increíble que el sepa mi nombre''

Luego del choque entre uruguayos y portugueses, donde los orientales vencieron dos goles por uno en octavos de final del Mundial Rusia 2018, el volante de la Juventus Rodrigo Bentancur asistió a la prueba antidopaje donde se topó con Cristiano Ronaldo, su nuevo compañero de equipo, y se llevó tremenda sorpresa.

"En el Mundial me tocó ir al doping con Cristiano. Me saludó lo más bien, me dijo mi nombre. Yo lo miré y dije, ¿cómo sabe mi nombre? Me sorprendió que lo sepa. Cada jugador tiene su personalidad, pero fuera de la cancha por lo que me pareció ahí, es una gran persona", comentó el volante de la celeste, en diálogo con el canal argentino 'TyC Sports'.

Pese a los rumores sobre un posible traspaso a la ‘’Vecchia Signora’’, Bentancur no le preguntó al ex Real Madrid. "Ni le pregunté sobre los rumores de su llegada a Juventus. Estaban saliendo un par de cosas. Después de unos días que jugamos se oficializó todo", afirmó.

Tras la llegada de Cristiano al elenco italiano días más tarde, Bentancur bromeó con las repercusiones que esto conlleva. "A mí me cambiaron de lugar en el vestuario con su llegada. Estoy contento por su contratación. Me tocó enfrentarlo, es un jugador extraordinario, lo demostró en toda su carrera. Hay que aprovecharlo lo mejor posible", finalizó.

