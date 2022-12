“Rodrigo Rendón me bloqueó ocho meses y todavía me debe un dinero que pagó Nacional”

Eso aseguró este miércoles el exjugador Oswaldo José Salgado, en diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’. Salgado se suma a la denuncia que en días pasados hizo Rafael Pérez.

Rafael Pérez, defensor colombiano de Talleres, de Argentina, denunció en días pasados que Rodrigo Rendón, presidente del Real Cartagena, le exigió dinero para jugar en Colombia.

"Cuando vuelvo de China me encuentro que el Medellín me quiere contratar, pero Rodrigo Rendón me dice que le tengo que dar un dinero para volver a jugar en el fútbol colombiano. Es algo que me entristece pero tengo que ceder porque mi sueño siempre fue jugar en Colombia en un equipo como Medellín. Tuve que ceder muchas cosas, y empezó un ciclo distinto para mí", aseguró Pérez, en diálogo con ‘Primertiempo.co’.

Este miércoles, apareció otro testimonio que deja muy mal parado a Rendón. El exjugador Oswaldo José Salgado habló con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y denunció que estuvo parado ocho meses porque el dirigente lo había bloqueado, y que todavía le adeuda unos dineros.

“Me voy a Nacional, me lleva el ‘profe’ Pelufo y luego de eso vienen varios atropellos, porque me quedo ocho meses sin jugar. ‘El profe’ ‘Sachi’ (Escobar) me quiso poner, pero no se pudo porque Real Cartagena tuvo unas trabas para poder jugar. Nacional desembolsó un dinero al Cartagena y ahí es donde yo puedo jugar los últimos cuatro meses. Fue la única razón”, aseguró Salgado.

“Había un pacto entre directivos, que era un secreto a voces, donde jugador que renunciaba, no lo contrataban en otros lados. Eso le pasó a ‘Rafa’ que tuvo que emigrar. De lo que le paga Nacional a Cartagena me correspondía el 8 por ciento de la transferencia, la cual desde 2012 no me la cancelan. Durante varias ocasiones hice la solicitud vía correo y no me dieron respuesta, pero a partir de lo que denuncia ‘Rafa’, el presidente manifiesta que tengo la razón y sí me deben. No es mucho, es lo que más sorprende, no sabemos dónde paro y por qué no la pagaron enseguida. La deuda de los 60 días tampoco la cancelaron”, concluyó.

Rodrigo Rendón, en tanto, negó que le haya exigido dinero a Pérez en su momento y dijo que el defensor cartagenero “es una mala persona”.

