Roger Martínez no podrá salir de Colombia, ante demanda por inasistencia alimentaria de su hija

Jenifer Villalba, expareja del delantero del seleccionado colombiano, hizo la denuncia en 'Blu Radio' este miércoles. Por ahora, el jugador de América de México no se ha pronunciado al respecto.

Roger Martínez, delantero de la Selección Colombia de cara a la participación en la Copa América, se encuentra envuelto en un problema por una demanda de inasistencia alimentaria de su hija, según detalló este miércoles Jenifer Villalba, su expareja.

“Yo me tuve que regresar a Colombia porque tenía un embarazo de alto riesgo y quería que me vieran médicos colombianos. Al ver su desinterés tuve que demandarlo para que reconociera a su hija, a pesar de tener la certeza. La juez en la sentencia le fijó alimentos provisionales de 4 millones de pesos, de los cuales tenía que fijar 2 en efectivo y dos en fiducia para garantizar los estudios de la niña, pero no ha hecho nada”, le dijo en exclusiva Villalba a 'Blu Radio'.

La medida judicial la dictó el juzgado segundo de familia de la ciudad de Cartagena y solamente se levantará cuando Martínez haga el pago de sus obligaciones.

El futbolista del registro del América, de México, se pronunció al respecto y negó las afirmaciones proferidas por Villalba.

Cabe señalar que la Selección Colombia viajará el próximo viernes a la ciudad de Lima, en donde el domingo 9 de junio jugará frente a Perú, en el cierre de la preparación para la Copa América Brasil 2019.

