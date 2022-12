Román Torres: “La visión y la experiencia del ‘Bolillo’ Gómez nos llevaron al Mundial”

En entrevista con la FIFA, el capitán de la Selección de Panamá destacó la labor del entrenador colombiano para llevar al país centroamericano a su primera Copa del Mundo. Estas fueron sus mejores frases.

El capitán de la Selección de Panamá, el defensor Román Torres, dialogó con la página oficial de la FIFA y destacó el trabajo del técnico colombiano Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez para llevar a ‘los canaleros’ a su primera Copa del Mundo.

“Lo cierto es que se trata de un entrenador (Hernán Darío Gómez) que siempre quiere ganar, que siempre busca un desafío”, dijo Torres.

“Cuando llegó a Panamá, sabía que le esperaba un reto importante, teniendo en cuenta que Panamá nunca había participado en una Copa Mundial y viendo el estado de las infraestructuras. Creo que su visión, así como su experiencia a la hora de llevar a otras selecciones a la Copa Mundial, dio a nuestro equipo la confianza en él para llevarnos allí”, indicó el capitán de ‘los canaleros’.

Román Torres fue importante en la clasificación de Panamá, pues anotó el gol del triunfo 2-1 sobre Costa Rica, el 10 de octubre de 2017, para que su selección se metiera en el Mundial de Rusia 2018.

El defensor jugó en Colombia con Cortuluá, La Equidad, Junior, Nacional y Millonarios.

Estas fueron las frases más importantes de Torres en su diálogo con la FIFA:

"Cuando mis compañeros me dijeron que nos habíamos clasificado directamente para la Copa Mundial, me volví a quitar la camiseta, comencé a llorar y me puse a celebrarlo con la afición panameña", explicó Torres acerca de aquella memorable noche en la capital de su país.

"Habían esperado tantos años para ver ese momento, para tener esa alegría de ver a la selección panameña ir a una Copa Mundial".

"Nos ha tocado un grupo muy bueno y tenemos que abordar los partidos con la mentalidad de que nos enfrentaremos a oponentes muy importantes con jugadores muy importantes", apuntó. "Nuestro objetivo es jugar bien y superar la fase de grupos. Creo que si Costa Rica pudo hacerlo, ¿por qué Panamá no va a poder hacerlo también?"