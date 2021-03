Ronald Koeman: "Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional"

El entrenador del Barcelona , Ronald Koeman , aseguró que el expresidente Josep Maria Bartomeu, detenido el lunes por la policía catalana dentro de la operación Barçagate, siempre "ha sido una persona excepcional".

"Conozco bien a Bartomeu y también a Óscar Grau (el director general también detenido). Me sabe muy mal por ellos, tuve momentos importantes con ellos. Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional", declaró en la previa del partido de Copa de del Rey contra el Sevilla .

En cualquier caso, el preparador neerlandés admitió que "para la imagen del club no es bueno" que sucedan este tipo de episodios, aunque dejó claro que no afectará al rendimiento del equipo.

"Hay que esperar a lo que puede pasar, yo no estuve allí. Pero nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo y remontar el partido de mañana", comentó.

Por otra parte, insistió en que se mantiene ajeno al proceso electoral y que no le afecta que aparezcan nombres de entrenadores que podrían relevarle en el banquillo del conjunto azulgrana.

"Sabemos que hay debates y han salido nombres. Esto no me preocupa ni mucho menos. Hay que esperar quién viene de presidente y su plan. Y, si yo no veo futuro, vamos a tener problemas, porque tengo un año más de contrato", concluyó.

