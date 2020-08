Solo faltan detalles: Ronald Koeman llegó a España para ser el nuevo técnico del Barcelona

El actual seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, ya se encuentra en la capital catalana para cerrar con el Barcelona su contratación como relevo de Quique Setién al frente del primer equipo azulgrana.

Varios medios de comunicación captaron imágenes de Koeman, tras aterrizar en la terminal de vuelos privados de el aeropuerto de El Prat, pasadas las 17:00 horas (hora local) de este martes.

Presidente de Boca: “Con Sebastián Villa definimos el camino a seguir, pero no lo vamos a adelantar"

El exdefensa azulgrana, que durante la mañana de este martes estuvo negociando en su país su desvinculación con la federación holandesa de fútbol, podría ser presentado este miércoles como nuevo técnico del Barcelona.

Koeman, ha reconocido en declaraciones a la televisión pública holandesa NOS su deseo de fichar por el Barcelona, pero ha advertido de que el traspaso aún no está cerrado.

"Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es cien por cien seguro", dijo Koeman mientras salía de las dependencias de la federación neerlandesa de fútbol.

Publicidad

"No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar", añadió Koeman.

El segundo periódico de pago más leído de Países Bajos, "Algemeen Dagblad", publicó que Koeman será presentado esta noche del martes o a más tardar en las próximas 24 horas.

Así mismo, el acuerdo vendría acompañado del fichaje de Alfred Schreuder, exentrenador del equipo alemán TSG 1899 Hoffenheim, como asistente de Koeman, publicó la prestigiosa revista "Voetbal International".

Lazio, dolido y dispuesto a dar un golpe sobre la mesa: va por el fichaje de James Rodríguez