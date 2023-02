Ronaldinho debutó en la Kings League entre millones de espectadores, destellos de clase y talento

El pasado domingo 27 de enero la Kings League, organizado por el influencer español Ibaí Llanos y por Gerard Piqué, protagonizó uno de los eventos más importantes del fútbol en la jornada dominical tras oficializar y transmitir en vivo y en directo el debut de Ronaldinho con Porcinos FC, un equipo conformado por el reconocido ‘streamer’.

Después de un largo tiempo de inactividad a nivel profesional, el astro brasileño aceptó volver a aparecer en los terrenos de juego, eso sí, en un campeonato aficionado de fútbol siete con particulares normas, pero con transmisión a nivel mundial por plataformas digitales como Tik Tok y Twitch.

Desde su anunció en redes, su llegada al Cupra Arena y calentamiento con Porcinos FC, Ronaldinho se convirtió en tendencia por su sola presencia, que después haría valer con la cantidad de espectadores dentro de las plataformas observando sus muestras de lujo y clase en el terreno de juego, previo al duelo.

Todas las cámaras estaban pendientes de él, mientras hacía la famosa 21 y dejaba destellos de calidad con sus pies, espalda y todas las partes de su cuerpo de manera natural.

En materia de juego, el astro de 42 años no tuvo necesidad de correr y hacer un esfuerzo físico muy grande, pues su pivoteo y remate colocado terminaron en aproximaciones importantes a favor del equipo dirigido y conformado por Ibai Llanos.

El espectáculo de ‘Dinho’ en la Kings League culminó en una curiosa situación en incómoda para los ´árbitros y presentes al momento de cobrar una pena máxima, pues al ser una competencia con sus propias reglas también cuenta con diferentes reglas fuera de los estándares normales de la FIFA. Cuando el brasileño se iba a disponer para hacer el tiro desde los doce pasos se llevó una gran sorpresa.

Acorde a las reglas de la liga el jugador deberá avanzar y chutar con la pelota al guardameta a campo abierto, hecho que no aprobó Ronaldinho y se negó a hacer el cobro: “Que cobre alguien más, a mí no me gusta correr”, fueron las palabras del astro brasileño que tenía a millones de personas conectadas a la transmisión oficial de su debut con Porcinos FC.

A pesar de su impresionante presencia en campo, también hubo aquellos que no quedaron conformes con la participación del brasileño y cuestionaron fuertemente su estado físico, tildando de decepcionante su debut en la Kings League, lo único cierto es que nuevamente la sonrisa, magia y fútbol del brasileño apareció en los terrenos de juego.