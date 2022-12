Ronaldinho: "Fue un golpe duro ir a prisión, nunca imaginé una situación así"

El brasileño concedió una amplia entrevista en territorio paraguayo, en donde se encuentra desde hace un buen tiempo encarando una causa judicial por llevar pasaportes falsos.

"Quiero darle un beso a mi madre, ha pasado días difíciles desde el inicio de la pandemia", fueron las primeras palabras de Ronaldinho, al diario 'ABC Color', pensando a mediano plazo y siendo optimista sobre una pronta solución a sus líos jurídicos en Paraguay, en donde se encuentra en prisión domiciliaria en un céntrico hotel de Asunción.

El brasileño se refirió también al objetivo que tenía en su visita a territorio paraguayo y comentó que "vinimos por unos contratos que gestionó mi hermano, que es mi representante. Veníamos a participar en el lanzamiento de un casino online y para el lanzamiento del libro Craque da Vida que fue organizado con la empresa de Brasil".

Acá otros temas tocados por Ronaldinho:

"Nos quedamos totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales. Desde ese entonces nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar el hecho como lo vinimos realizando desde el principio" .

"La calidez, el cariño y el respeto de todos los paraguayos lo he sentido desde el primer día que llegué al país, estoy muy agradecido".

"Todas las personas con las que no tuve la oportunidad de compartir en la Agrupación me han recibido con amabilidad, jugar al fútbol, autógrafos, fotos... Es parte de mi vida, no tendría ningún motivo de dejar de hacerlo".

