Ronaldinho se confesó en Colombia: “De niño quería ser como ‘El Pibe’ Valderrama, era uno de mis ídolos”

El astro brasileño habló de todo un poco en la presentación del partido que disputará este jueves en el estadio El Campín, vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe. Elogió a varias figuras nuestras.

Ronaldinho ya está en Colombia. Unos de los mejores jugadores de la historia, no solo contagió este miércoles por las gambetas que hizo durante su carrera profesional, sino por su alegría, carisma y amabilidad.

Así se mostró durante la presentación del partido que el brasileño tendrá con la camiseta de Independiente Santa Fe, en El Campín, frente a Atlético Nacional.

“Quiero darles las gracias por el cariño, desde el momento que llegué. Espero que sea un gran día y retribuirles todo ese amor que me han brindado”, aseguró el campeón del mundo en 2002.

Y es que ‘Dinho’ se confesó en nuestro país. No ocultó su alegría de poder compartir dentro de la cancha con uno sus ídolos, René Higuita, quien estará junto a otras leyendas de Nacional frente a los ‘cardenales’.

Ronaldinho: "Estoy muy contento de estar acá, tendré más tiempo para conocer"

“Cuando niño decía que era ‘El Pibe’ Valderrama mi ídolo e Higuita, que me encantan. Hoy tengo la fortuna de decir que son mis amigos. El fútbol colombiano siempre me ha gustado, tienen todo para ser una Selección fuerte”, aseguró.

Pero las palabras de elogio no terminaron ahí. “Me encantaba Valderrama, esa clase de jugadores eran los que más me llamaban la atención. Son los futbolistas que hacen la diferencia en cualquier equipo”.

Incluso, al ser interrogado sobre con quién le hubiera gustado compartir dentro del terreno de juego, si con James Rodríguez o ‘El Pibe’; no lo dudó: “Con Valderrama porque fue mi ídolo de pequeño. No me molestaría jugar con James, pero me quedó con ‘El Pibe’.

Al final, recordó su experiencia con el único jugador colombiano con el que compartió equipo, Mario Alberto Yepes, en el Milan, de Italia.

“Era un gran líder y un grandísimo jugador. Tengo buenos recuerdos con él porque forjamos una amistad muy buena”, concluyó.

Cabe recordar que Ronaldinho disputará, luego de este jueves, un partido en Cali, el próximo domingo 20 de octubre; en donde disputará un tiempo con la camiseta del Deportivo Cali y otro con la del América.