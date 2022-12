Ronaldo: "Defendemos a negros y a gais, pero nadie me defendió cuando me llamaron gordo"

Esas palabras son del brasileño Ronaldo Nazario, quien se quejó por el tratamiento que le dieron en sus tiempos de jugador y cuando estaba pasado de kilos.

Ronaldo Nazario siempre será un personaje atractivo e importante en el fútbol mundial, más ahora que incursionó como dueño del Valladolid, de España.

Y así, el brasileño le concedió una entrevista al 'Financial Times' en la que comenzó con unas palabras polémicas.

“Hay movilizaciones para muchas cosas. Si eres negro, si eres gay... No recuerdo que nadie me defendiera cuando me llamaban gordo. No me importa”, reprodujo este martes 'Mundo Deportivo'.

Ya en cuanto a su rol de propietario del Valladolid, 'el Fenómeno' destacó las ventajas que tiene al haber estado vestido de cortos.

“Tengo una cosa que el resto no tiene, que es que yo he jugado y sé lo que los jugadores piensan. Sé lo que quieren y lo que necesitan”, comentó el brasileño.

