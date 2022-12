“Ronaldo es un fenómeno, Cristiano no es talento natural”: Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco afirmó en una entrevista con ESPN Brasil, que el exjugador brasileño merece ser recordado como el mejor de la historia, asegurando que, a diferencia del portugués, su talento sí es natural.

“Ronaldo fue un ejemplo de lo que es el fútbol. Es el mejor por como corría y marcaba goles, es único. Era algo natural, no construido. Ese tipo de jugador nace, no se hace. Cristiano es diferente, porque él es resultado de un duro entrenamiento. No es talento natural”, aseguró Ibrahimovic.

El delantero del Manchester United también se refirió a Ronaldinho, a quien destacó bastante: “Ronaldinho era excelente. Jugamos juntos en el Milan, pero ya no vivía sus mejores días. De todos modos, disfrutaba mucho jugar con él, cuando quería, hacía ver como niños a los que jugaban al lado suyo.”

Ibrahimovic termina su contrato con el Manchester United a final de temporada y no descartó jugar en Brasil: “Donde juegue, consigo títulos. Quizás vaya a Brasil, nunca se sabe”.

El jugador sueco ha marcado 12 goles en lo que va de la temporada de Premier League y es el segundo máximo artillero detrás de Diego Costa, quien ha marcado 13 anotaciones.