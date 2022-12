Ronaldo Nazario: "En el Barcelona no me valoraron como debía ser, aunque yo quería quedarme"

El brasileño habló de su paso de una sola temporada, 1996-1997, por el equipo catalán y su posterior marcha al Real Madrid.

Ronaldo, fenomenal delantero que pasó por clubes de Holanda, España, Italia y Brasil, siempre será un personaje recordado en el mundo del fútbol por su calidad, potencia y goles. Sus palabras y conceptos también son importantes.

Publicidad

De esa forma, el 'Gordo' habló de varios temas de su exitosa carrera deportiva y hasta de su actual labor como dirigente del Valladolid.

El fútbol corre por nuestras venas y si alguna vez soñó con jugar a la pelota, siga las historias de Gente con cancha

Acá los apartes más significativos en charla con 'DAZN'.

Barcelona

Publicidad

"Firmé el contrato de renovación al final de la temporada y me fui de vacaciones a Brasil. A los cinco días me llamaron para comunicarme que no podría seguir con la renovación. No estuvo en mis manos, yo quería seguir. El club no me valoraba como tenía que ser, no estaba en mis manos. Me hubiera gustado quedarme".

Real Madrid

Publicidad

"Roberto Carlos me decía todo lo que representaba el Madrid y lo que vivía allí. Quise verlo con mis propios ojos y vi que era más grande de lo que decía Roberto Carlos. Hay una gran presión, están los mejores del mundo. Me encantó saber que podría ayudar a este club a ser aún más grande. Quería jugar en el Madrid. Esa era mi ilusión y peleé hasta el último momento para venir".

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Valladolid

"Me siento contento y comprometido por el proyecto. Queremos siempre lo mejor. El equipo ascendió a Primera División y salió todo perfecto. Quiero estar muy cerca del club y tengo confianza en todo lo que he traído".