Ronaldo: "Veo bastante complicado que algún día Neymar pueda jugar en el Real Madrid"

El exjugador de la Selección de Brasil sostuvo que ve muy difícil la salida del actual futbolista del PSG, ya que el club parisino ha “gastado mucho dinero por él”.

Ronaldo Nazário de Lima, uno de los mejores delanteros de la historia, habló de todo este lunes en España y uno de los temas principales que tocó fue el presente de Neymar, la esperanza de Brasil para el Mundial de Rusia 2018, y que en estos momentos se encuentra en la recta final de su recuperación.

Publicidad

Sin embargo, Ronaldo quiso referirse a los rumores que sitúan al exjugador de Barcelona en el Real Madrid. "Veo bastante complicado que algún día Neymar pueda jugar en el Real Madrid”, sostuvo el brasileño a la Cadena 'SER'.

"He oído mucho sobre Neymar y el Real Madrid pero la verdad creo que es muy difícil ficharlo. El PSG ha pagado mucho dinero por él. Ahora mismo creo que es imposible. Incluso si el Real Madrid pone una cifra muy grande, no creo que vaya a cambiar de idea el PSG, para ellos el dinero no es un problema”, afirmó ‘O Fenómeno’.

Vea acá: James Rodríguez: "No tengo absolutamente nada en contra de Zidane"

Pero Ronaldo no se quiso quedar ahí y también se refirió a la posibilidad del Real Madrid, equipo que jugará la semifinal este martes frente a Bayern Múnich, de ganar su tercera Champions de manera consecutiva.

Publicidad

"Real Madrid va a buscar la tercera Champions en tres años, es algo histórico que no veremos pronto en el futuro. He sido y soy un enamorado de Zidane, se merece cada minuto de lo que está viviendo", señaló.

Por último, se deshizo en elogios hacía Andrés Iniesta, quien anunció que se marcha a final de temporada de Barcelona, tras 22 años en el club catalán.

Publicidad

"Iniesta merecía el Balón de Oro pero no le hace falta, él tiene un palmarés increíble y una gran historia, es el mejor jugador español de la historia, le doy las gracias por su calidad, su fútbol y su generosidad", finalizó Ronaldo, uno de los máximos artilleros en la historia de los mundiales.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

IOS: APP Store