Ronaldo y una declaración sorprendente: “Cuando compré al Valladolid, pensé volver a jugar"

El legendario exjugador del Inter, Real Madrid, Barcelona, entre otros, reveló detalles de su carrera, en medio de una charla con el exfutbolista argentino Juan Sebastián Verón.

El exfutbolista Ronaldo Nazario habló con el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, por medio de un en vivo en sus redes sociales. En este, el exatacante dio unas declaraciones que dejaron sorprendido a más de uno.

“Cuando me compré el Valladolid, en 2018, el primer año estuve pensando... Si hago un sacrificio, me entreno tres o cuatro meses, puedo volver. Pero no salió”, dijo el brasileño.

Agregó, además que: “Ha sido una idea que me ha pasado rápido. Me hubiera gustado jugar más años, pero tuve peleas con mi cuerpo. Las lesiones son complicadas. No tuve lesiones sencillas. Las dos veces de la rodilla”.

“Cuando me lesiono, la primera vez que me rompo completamente el tendón, no pensé mucho más en el futuro. Pensaba en entender las situaciones que estaba pasando. Había un dolor muy grande, pero no lloraba por el dolor. Lloraba por las dudas que tenía, si podía volver a jugar. No había histórico un jugador que se haya roto el rotuliano”, precisó.

En cuanto a su proceso de recuperación, Ronaldo dijo que: “El doctor me dijo que me tenía que operar otra vez, con suerte para volver a caminar. Fui a Francia, a los 8 meses de operado. Me dijo de estar en una clínica en Francia. Ahí definitivamente vi que estaba dispuesto a todo para volver a jugar”.

“Por eso le digo a los jóvenes que hay que tener paciencia. Hay ansiedad sin pasar las etapas de la vida. En el camino se aprende muchísimo. Es importante cada etapa”, finalizó.