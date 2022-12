Rubén Bustos no olvida la semifinal con Boca: “Nunca escuché una Bombonera tan callada”

Trece años después de la eliminación del ‘doblemente glorioso’ en las instancias finales del certamen continental, el defensor nortesantandereano recordó detalles del enfrentamiento.

El lateral derecho del Cúcuta Deportivo, Rubén Darío Bustos, recordó el encuentro de semifinales de Copa Libertadores, de 2007, en La Bombonera.

‘TyC Sports’ recolectó apartes del diálogo del nortesantandereano con ‘#LaNotacomRoma’, en este el exdefensor de la Selección Colombia comentó que: “Del partido contra Boca se ha especulado mucho, han hablado de muchas cosas. Entregamos todo dentro del campo. Mucho se habla de la neblina, pero estaba arriba nuestra, en la cancha se podía ver”.

“Si yo soy Boca y veo que hay neblina y estoy 3-1 abajo no salgo a jugar, a no ser que me hayan hecho unas caretas especiales para poder ver de noche en la neblina o que hayan entrenado con los marines de Estados Unidos. Las condiciones eran iguales para los dos. A la gente le cuesta reconocer que enfrentamos a uno de los mejores Boca de la historia”, agregó.

De otra parte, aseguró, que “los árbitros a Boca no le pitan lo que es; en el primer tiro libre se la pegó en el palo a ellos y me habían dejado ocho o nueve pasos de distancia. Luego hay una falta contra Boca, con la barrera más lejos. A él le dejaron muchos más pasos, si a mí me dejas 15 pasos te la clavo como papa”.

También reconoció la presión que genera el jugar en el tradicional estadio bonaerense. “Ya había jugado antes en la Bombonera, genera mucha presión y al que le genera más presión es al de negro que está ahí en el medio”.

“En ese partido, en los primeros 15 minutos, yo nunca había escuchado a una Bombonera tan callada e inclusive lo hablábamos con nosotros y la gente silbaba porque el equipo no estaba jugando bien y que nosotros ya habíamos tenido oportunidades claras”, finalizó.