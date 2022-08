"Ryan Giggs exigía sexo cada dos días, me trataba como si fuera su empleada"

En todo un escándalo sigue envuelto Ryan Giggs, una figura histórica de Manchester United, en el marco de un proceso de violencia de género que tiene abierto en el tribunal de Manchester, tras denuncias hechas por Kate Greville, su antigua novia, y quien entregó impresionantes testimonios en medio de una indagatoria, que es noticia en las últimas horas en todo el mundo.

Greville, de 38 años, relató algunos detalles de situaciones en las que fue maltratada por parte del galés, que se declaró inocente ante la justicia.

"Me sentí utilizada todo el tiempo. Quería tener relaciones sexuales cada dos días. Me enviaba mensajes sexuales. Cuando no hablábamos, me enviaba fotos suyas. Constantemente recibía mensajes abusivos. Era un ciclo de abuso y luego de silencio", explicó la mujer en su relato.

Greville también comentó que "era como si yo fuera una criada suya, que yo fuera un miembro más de su personal. Era sencillamente humillante". De igual manera, recordó un episodio cuando la sacó desnuda a un pasillo de hotel y le tiró todas sus pertenencias.

Giggs fue de igual manera de haber golpeado en su lujosa mansión de Manchester a una hermana de su novia, en el mes de noviembre de 2020. Algo que el otrora jugador del United negó de manera rotunda.

El abogado del exfutbolista, Chris Daw, declaró el lunes que su cliente "no había recurrido a ningún tipo de violencia ilegal", al señalar que Giggs había reconocido que su comportamiento "a nivel moral estaba lejos de ser perfecto".

Ahora se espera que unas dos semanas se dicte veredicto, en un proceso del que han estado pendientes los medios europeos y también en el mundo entero.

¿En qué equipos jugó Ryan Giggs?

Curiosamente el futbolista galés, de 48 años, solamente jugó con la camiseta de Manchester United, entre las temporadas de 1990 y 2014. Además de eso defendió los colores de la Selección de Gales, de la que también fue su entrenador recientemente.

