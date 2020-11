Ryan Giggs y la curiosa anécdota con Van Gaal: “Me miró y me dio un puñetazo en el estómago”

Louis Van Gaal es amado por muchos y odiado por otros, por su particular forma de ser dirigiendo a sus equipos, dejando varias anécdotas como la que contó Ryan Giggs.

Duván Zapata: “Contra Liverpool quiero expresar el máximo de mis capacidades”

El exjugador galés y uno de los históricos del Manchester United contó un particular momento que vivió con el técnico holandés.

“Fui a conocerlo al hotel y cuando llegué, me abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y me dijo: “Estás en buena forma”, ya después me dio un puñetazo en el estómago”, contó Ryan Giggs en el Podcast de Jamie Carragher.

Francesco Totti salió positivo para coronavirus y ha tenido algunos síntomas

Además, entre risas señaló que en ese momento “no sabía qué hacer, pude habérselo devuelto, pero entonces me habría quedado sin trabajo”, contó el que fuera el asistente técnico de Van Gaal, en el Manchester United.