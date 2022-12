Ryan Giggs y su discusión con Cristiano: “No vuelvas a hacerlo, aquí no hacemos eso”

Una de las máximas leyendas del Manchester United dio a conocer un roce que mantuvo con el, por entonces, joven atacante portugués.

El legendario extremo del Manchester United, Ryan Giggs, reveló una confrontación que tuvo con el entonces juvenil Cristiano Ronaldo.

‘Infobae’ recopiló apartes de las declaraciones del galés en una entrevista con ‘United Podcast’, e la que Giggs recordó la vez que le reclamó al portugués por encontrarlo desayunando con una gaseosa.

“Hubo un cruce de palabras con Ronaldo: “Puede ser. No sé si se lo recriminé. Puede que le dijera algo como ‘aquí no hacemos estas cosas’. Después él marcó un hat trick y me dijo: ‘¡Yo bebo lo que quiero, Giggsy!’”, dijo el exfutbolista.

Además, ‘Infobae’ también recordó las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre su relación con los ‘gallos’ del Manchester United. “No hablaba mucho con Ferguson, Scholes, Giggs o Rio Ferdinand. Lo que hace falta es sintonizar dentro del campo. No teníamos que darnos besitos. En el Manchester gané la Champions y no hablaba con ellos, nos dábamos los buenos días y ya está”.