¡Sábado y domingo futboleros! Estos son los mejores partidos del fin de semana

GolCaracol.com hace un recuento de los mejores encuentros para que no se pierda ni un segundo de los mejores enfrentamientos en Colombia, Suramerica y Europa.

Concluida la Fecha FIFA, el fútbol de las mejores ligas del mundo regresa en un fin de semana lleno emociones con partidos imperdibles. Liga Águila, Premier League, La Liga, Serie A y la Superliga tendrán los mejores partidos.

Chelsea vs Manchester United, Inter vs Milán, Barcelona vs Sevilla y Nacional vs Junior son algunos de los encuentros más atrayentes para todos los futboleros.

GolCaracol.com presenta los mejores partidos del fin de semana:

Sábado 20 de octubre:

06:00 - Real Madrid vs Levante

06:30 - Chelsea vs Manchester United

08:00 - Roma vs SPAL

08:30 - Wolfsburg vs Bayern Múnich (James Rodríguez)

08:30 - Stuttgart vs Borussia Dortmund

09:00 - Manchester City vs Burnley

09:00 - West Ham vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

09:00 - Newcastle vs Brighton

09:00 - Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Southampton

09:15 - Valencia vs Leganés

10:00 - PSG vs Amiens

11:00 - Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Genoa

11:30 - Villarreal (Carlos Bacca) vs Atlético Madrid (Santiago Arias)

11:30 - Huddersfield vs Liverpool

13:00 - Racing de Estrasburgo vs Mónaco (Falcao García)

13:30 - Udinese vs Nápoles (David Ospina)

13:45 - Barcelona vs Sevilla (Luis Fernando Muriel)

15:15 - Jaguares vs Medellín

15:45 - Boca Juniors (Sebastián Villa, Edwin Cardona, Wilmar Barrios) vs Rosario Central

17:30 - Bucaramanga vs Boyacá Chicó

18:00 - Santa Fe vs Equidad

19:45 - Patriotas vs Once Caldas

Domingo 21 de octubre:

08:00 - Parma vs Lazio

09:15 - Eibar vs Athletic Club

10:00 - Everton (Yerry Mina) vs Crystal Palace

11:00 - Fiorentina vs Cagliari

11:30 - Huesca (Juan Camilo Hernández) vs Espanyol

13:30 - Inter de Milan vs AC Milan (Cristian Zapata)

14:00 - Tolima vs Leones

14:00 - Palmeiras (Miguel Borja) vs Ceará

14:00 - Nice vs Marseille

14:00 - Fluminense vs Atlético Mineiro

16:00 - América vs Rionegro

17:15 - Nacional vs Junior

18:00 - Alianza Petrolera vs Deportivo Cali

20:00 - Envigado vs Millonarios

