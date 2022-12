Sadio Mané: “En mi familia nadie entendía de fútbol, pero yo quería ser Ronaldinho”

El delantero del Liverpool es una de las gratas revelaciones de la temporada en el fútbol europeo. El diario ‘El País’, de España, dialogó con el senegalés y estas fueron sus mejores frases.

“Con frecuencia me hago la misma pregunta. ¿Por qué me empeñé en ser jugador? En mi familia nadie entendía de fútbol. Pero yo quería que me gustara. Quería ser Ronaldinho. Y no soñaba con ser un profesional. Soñaba con ser el mejor del mundo”.

Así empieza la entrevista con el diario ‘El País’, de España, el delantero senegalés del Liverpool, Sadio Mané, quien se ha convertido en una de las gratas revelaciones de los ‘reds’ esta temporada.

Mané ya completa 17 goles en 39 partidos en todas las competencias y le ha servido al Liverpool como extremo por izquierda y por derecha, y a veces también por el medio campo.

Además, ha sido el mejor socio en el ataque del goleador Mohamed Salah, que ya completa 31 tantos en la Premier League. El senegalés lo asistió en siete oportunidades y otros tantos del egipcio han sido gracias a una jugada previa suya.

“Salah es mi amigo. ¡Es normal darle el balón! Somos tres atacantes complementarios. Firmino aguanta el balón de espaldas y genera espacios para los que llegamos desde atrás. Salah es un oportunista. El hombre del último toque”, comentó el delantero.

Ahora su objetivo es ganar la Champions League 2017/2018 con el Liverpool, que ya dio un primer paso, derrotar 5-2 a la Roma, en el juego de ida de las semifinales.

Estas fueron sus mejores frases

A qué le teme

“Si no haces nada, no tendrás nada. Si no haces el mal, ¿de qué vas a tener miedo? El fútbol es lo que más amo en la vida. Si haces algo por amor, ¿por qué vas a tener miedo? A mí solo me da miedo lesionarme.”

Sobre su tranquilidad

“Eso no es fútbol. Eso es la vida. Debes ser tú mismo. Debes confiar en ti mismo. Cuando jugaba en Austria nunca pensaba en lo que depararía el futuro. Solo puedes ser buen jugador si lo más importante para ti es mejorar en el presente. Mi vida ha sido el fútbol. Es lo único que sé hacer”.

Su vida nocturna

Hace tres años, en Austria, fui a una discoteca con el equipo. Fue la última vez. Nunca he ido de fiesta por mi cuenta. Nunca se me pasó por la cabeza. Si no doy todo lo que tengo para ser un buen futbolista, nunca lo conseguiré.

El Play Station

Nunca me gustó. Nunca he jugado. Creo que es algo que te roba el tiempo. No quiero perder mi tiempo a cambio de nada.

Una personalidad diferente

Muy simpáticos. Nunca sospechan de nada. Allí todo es muy sencillo. No tienen nada, así es que disfrutan de la vida. Son campesinos. En el pueblo no hay un supermercado ni una escuela. Eso es lo que más me preocupa. Me gustaría construir una escuela para Bambali y para los pueblos de alrededor.