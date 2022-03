Sadio Mané: “Yo sigo a Neymar y Cristiano Ronaldo, pero su vida no está hecha para mí”

Sadio Mané siempre se ha caracterizado por su humildad, por ser de un perfil bajo y sobre eso se refirió en una reciente entrevista para ‘L’Equipe’.

En aquella charla, el atacante senegalés afirmó que no le gusta ser como Cristiano Ronaldo y Neymar, y estar mostrando los lujos que poseen.

“Yo los sigo en las redes sociales y me basta. Me encanta su extraordinaria vida, pero esa vida no está hecha para mí”, afirmó de entrada.

Por la misma línea, Mané no se quedó ahí y decidió explicar las razones por las que no está de acuerdo en estar mostrando lujos y excentricidades.

“Yo no quiero dar la impresión de ser un conferenciante, pero es cierto que hay ciertos valores circulando por el fútbol que me molestan un poco con respecto a mi educación. Aunque, en lugar de criticar en voz alta, a veces prefiero distanciarme un poco. Para un chico que viene de un pequeño pueblo de Casamance, ya es una gran victoria resistirse a todo eso”, concluyó el talentoso futbolista del Liverpool.