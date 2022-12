“Sampaoli es más ordinario que diente de madera”, dice periodista argentino tras escándalo del DT

Luego del incidente del seleccionador en el que insultó a un grupo de policías de tránsito que intentaban hacerle una prueba de alcoholemia. El técnico minimizó los hechos y los medios en su país no cesaron las críticas.

En Argentina no se habla de otra cosa diferente al incidente del técnico de la selección albiceleste, Jorge Sampaoli, quien en aparente estado de embriaguez, insultó a un grupo de policías de tránsito que intentaban hacerle una prueba de alcoholemia.

"Me hacés caminar dos cuadras, boludo (estúpido). Cobrás 100 pesos por mes, gil", gritaba a los cuatro vientos el entrenador, refiriéndose al salario de los policías. Tras darle la vuelta al mundo estas imágenes, Sampaoli a través de un comunicado divulgado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), ofreció disculpas al agente que insultó.

Además, manifestó sentirse arrepentido por lo ocurrido. “El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”, señalaba la misiva.

Sin embargo, esto no pareció calmar las aguas en suelo argentino, sino todo lo contrario. Especialmente en la prensa deportiva. Las criticas no cesaron y más cuando horas después, se conocieron otras declaraciones del seleccionador en un homenaje que le hicieron hinchas de la Universidad de Chile.

“Fue un hecho totalmente menor, que fue solamente una discusión, pero lamentablemente hoy se valoriza mucho (ese tipo de acontecimientos)”, fueron las palabras del entrenador en territorio chileno, minimizando lo ocurrido.

Tras conocerse esto, explotaron las críticas. "Solo sos un técnico de fútbol. Apenas un técnico que le imparte órdenes a 11 muchachos. Entonces si vos te bajás en tu pueblo, con tu gente, donde vos tenés que respetarlos más que a nadie, tenés que bajarte del caballo y ser más respetuoso que nunca”, sostuvo el comentarista argentino Alejandro Fantino, en radio ‘La Red’.

“A este ordinario, porque es más ordinario que diente de madera, le salió su esencia. La famosa doble moral que te dice una cosa y termina haciendo otra. Estos falsos Bielsa que se quieren hacer los idealistas, los moralistas, después terminan mostrando el culo como un mandril subido a una palmera”, sentenció un enojado comunicador.

