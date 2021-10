Samuel Eto'o podría ir preso por abandonar y no reconocer a su presunta hija, de 19 años

El exdelantero de Barcelona y Real Madrid, Samuel Eto'o , fue acusado por Erika do Rosário Neves, una joven de 19 años, quien afirma ser hija del camerunés, pero no ha querido reconocerla.

La mujer ha pedido desde hace dos años a los tribunales de España realizar una prueba de ADN. Además ha exigido una pensión mensual que llegan a los 1.500 euros.

Sin embargo, el exjugador lo ha omitido, ya que no se ha presentado a las reuniones establecidas y tampoco ha pagado el valor monetario pedido por su presunta hija.

Este dinero ya acumula una mora que suma un total de 60 mil euros (más de 260 mil millones de pesos colombianos), situación que podría llevar a la cárcel al exdelantero de la Selección de Camerún.

"No pagó, está obligado a hacerlo y puede ir a la cárcel si no paga. Además de que el juzgado se apodere de lo que tiene, puede ir a prisión porque en España esta situación se considera un delito. No queremos hacer sangre y si paga, genial. Sin embargo, si continúa negándose, presentaremos una queja, por abandono familiar", comentó el abogado de la joven de 19 años al diario 'El Español'.