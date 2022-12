Samuel Eto'o reaccionó frente al ‘Balón de Oro’: “Los jugadores africanos no son valorados”

La última vez y única hasta el momento, que un jugador de origen africano logró llevarse uno de los máximos títulos a nivel personal, fue George Weah en el año 1995. La votación para el nuevo ganador se cerrará el viernes.

Los jugadores africanos "no son apreciados en su justo valor", lamentó el camerunés Samuel Eto'o en una entrevista exclusiva a la AFP, cuando George Weah, único africano galardonado con el prestigioso Balón de Oro, cuya votación se cerrará el viernes, no conoce sucesor desde 1995, y no por falta de talentos.

Siempre aspirante, nunca ganador. A pesar de un palmarés excelso, con tres títulos de Champions (2006, 2009, 2010) y de varios goles decisivos en ese torneo, Eto'o, como su 'alter ego' marfileño Didier Drogba, nunca recibió el título honorífico de mejor jugador del mundo en su prolífica carrera.

"Los medios de comunicación occidentales dominan respecto a nuestros medios de comunicación africanos, por lo que forzosamente hay una influencia. Apreciamos más el gol de (Lionel) Messi", estimó el camerunés en esta entrevista realizada en París, convencido que "los jugadores africanos no son respetados", "no siempre apreciados en su justo valor".

¿Algo de lo que arrepentirse? "No, porque gané muchos trofeos, creé muchos sueños y para mí eso equivale al Balón de Oro. Pero, por contra, tengo tristeza por mis jóvenes hermanos que han llegado después de mi generación", confiesa el exdelantero camerunés, que acaba de colgar las botas a los 38 años.

El antiguo delantero del FC Barcelona o el Inter de Milán entre otros piensa en el senegalés Sadio Mané y en el egipcio Mohamed Salah, sorprendentes ausencias del Top-3 del premio The Best de la FIFA, otorgado a finales del pasado mes de septiembre, a pesar de su brillante temporada con el campeón de Europa Liverpool.

Invitado a pronunciarse ante las cámaras sobre su favorito entre los finalistas Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk, en el marco de la ceremonia en Milán, Eto'o había citado a los dos jugadores africanos. Una secuencia que tuvo amplia repercusión en las redes sociales.

Mané Y Salah, "una oportunidad para África"

"Era una oportunidad para África poder ver un Sadio Mané, un Mohamed Salah estar ahí en el podio y por qué no, ganar. Ellos completaron una buena temporada y no habría sorprendido a nadie que ganasen", explicó el exjugador, dos veces campeón de África con los 'Leones Indomables'.

Pese al voto de los técnicos y de los capitanes de las 54 selecciones africanas, Mané, finalista de la Copa de África-2019, y Salah, quedaron lejos de tener un apoyo unánime del continente. Lo que dio origen a varias polémicas, en Egipto y en otros países.

"¿Por qué este odio entre nosotros, africanos?, ¿por qué esta envidia mal entendida? Si nosotros no nos apreciamos, los demás no lo harán por nosotros. Es una pena. Si todos los africanos votasen por los africanos, habríamos tenido mejores jugadores", lamentó Eto'o.

Con las dos estrellas de los 'Reds', pero también Riyad Mahrez (Argelia), Kalidou Koulibaly (Senegal), y Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón), el fútbol africano situó sin embargo cinco representantes en los 30 finalistas del Balón de Oro 2019, que se entregará el 2 de diciembre en París. ¿Un buen augurio?

Messi, "dios del balón"

¿Qué hacer para atraer la atención del jurado mundial de 180 periodistas en su favor, antes del cierre de la votación, el viernes?

"Hace falta que África se muestre muy fuerte", responde Eto'o. "Hoy tenemos la suerte de tener jugadores que son buenos, que marcan más de diez goles en Liga de Campeones. Tenemos a los tres mejores goleadores del campeonato inglés (Mané, Salah, Aubameyang) pero es increíble que estos jóvenes no tengan nuestro apoyo".

"Mi objetivo es acompañar a estos jóvenes tanto como pueda. Defenderlos, protegerlos, ya que llegará un día en que ellos también tengan que pasar el relevo. Es eso lo que los africanos no hemos comprendido todavía, a todos los niveles, y es por eso que estamos siempre detrás", añade.

Si el argentino Messi, gran favorito de la edición 2020 y excompañero de Eto'o en el Barça (2004-2009), lo ganara, también sería una alegría para el camerunés.

"Es el mejor jugador de todos los tiempos. He tenido la suerte de verlo llegar, y de tener una buena relación con él. Cuando doy mi opinión sobre Leo, incluso él me dice que no soy objetivo", afirma Eto'o.

"Todo lo que Messi hace... Es simplemente el dios del balón. Me haría feliz que gane de nuevo", concluye.

