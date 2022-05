Samuel Eto’o, un mal padre: ni dinero, ni amor, ni apoyo, ni nada a una hija

Samuel Eto’o como futbolista no tuvo discusión. Su calidad quedó siempre en evidencia en los terrenos de juego y sus goles son recordados por propios y extraños. Sin embargo, recientemente se conocieron algunas declaraciones en las que quedó muy mal parado como padre de familia.

Y es que desde el mes de febrero pasado, Erika Do Rosario Nieves, de 22 años, se declaró que era hija del otrora delantero del Barcelona, de España, después de un largo proceso legal que se llevó a cabo y que tuvo varios episodios, que lo tuvieron como protagonista en los medios de comunicación.

Publicidad

En las últimas horas se dieron algunas declaraciones de parte de Adileusa 'Dee Dee' do Rosario, la mamá de la joven, quien fue directa y al grano al referirse al camerunés.

Así confesó con crudeza que "Samuel nunca le ha dado nada. A la niña no le ha dado ni un Chupa-Chups desde el día en que nació. Absolutamente nada ni con decisión judicial. Ha crecido sin su padre y siente mucha pena porque ni siquiera le ha dado la oportunidad de conocerlo".

Adileusa agregó que en un momento complejo de salud de su hija "los médicos necesitaban conocer el historial médico de los padres, para saber si hay antecedentes. Tenía tres años y medio. Me puse en contacto con un amigo en común y me respondió que prefería no insistir. 'Mira, Dee Dee, ya se lo he dicho y la última vez me respondió 'por mí como si se mueren la madre y la niña, dejadme en paz'".

Publicidad

Ahora, por intermedio de una demanda interpuesta por un abogado se le viene reclamando a Eto’o que pague dos años de manutención y que desembolse una suma representativa de dinero.

Publicidad

Samuel Eto’o hizo una extensa carrera deportiva y tendría propiedades, autos y un capital que bien le permitiría responder por esa hija, a la que ha tenido totalmente abandonada.

El medio español 'Vanguardia' fue el encargado de dar a conocer dicha noticia y en redes sociales no han faltado los comentarios en contra del africano.