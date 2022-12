Santiago Arroyave: “ Dios me dio el don de jugar bien y tengo unas piernas muy firmes”

El volante, de 18 años, a quien le falta su brazo izquierdo, debutó este jueves con Leones en el partido frente al Deportivo Pereira, en la Copa Águila. Su testimonio de vida es un ejemplo de superación.

Santiago Arroyave es el futbolista sensación de la semana en el fútbol colombiano. El jugador, de 18 años, quien hace parte de la nómina de Leones debutó el pasado jueves contra Deportivo Pereira, en un encuentro por la Copa Águila.

La particularidad de este joven es que no cuenta con su brazo izquierdo, debido a que sufre una malformación de nacimiento llamada focomelia, que consiste en la ausencia de huesos y músculos.

El volante creativo ingresó en el minuto 90 del encuentro, para disputar el remate del encuentro que terminó con victoria para Pereira por 0-1.

Este viernes, Arroyave habló con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y explicó cómo fue el momento de su debut.

“Este sueño lo llevo persiguiendo desde los seis años. El debut fue muy soñado, y gracias a Dios me dieron la oportunidad. Varios jugadores del Pereira se acercaron al final a decir que era un honor compartir cancha conmigo y eso me motiva mucho”, explicó el volante.

Además, relató el paso a paso dentro del mundo del fútbol.

“Desde pequeño siempre tuve una personalidad muy grande y nunca me dejé afectar de la gente que me decía que no era capaz. Esas personas nunca las acepté en mi vida y las alejé. Además, Dios nos da un don a cada uno y a mí me dio el don de jugar bien y unas piernas muy firmes, y cuando hay que chocar se choca. Igual yo juego de ‘10’ y trato de soltar rápido la pelota, porque sé que estoy en desventaja si tengo que chocar”, expresó el jugador de Leones.

Finalmente, el buen Santiago explicó las razones que lo han llevado a hacer constantes apariciones en las redes sociales.

“Hago videos dando charlas de motivación en Instagram, porque los sueños se hacen realidad si se le ponen ganas y actitud a la vida. Siempre le digo esta frase a todos los que me preguntar sobre cómo puedo salir adelante: ‘El que confía en sí mismo será capaz de lograr sus más grandes sueños’. El tren de los sueños pasa una sola vez en la vida. A mí me pitó y me monté”.

Él es Santiago Arroyave, jugador de @Leonesfutbolc que debutó frente a @Corpereira. Santiago sufre de focomelia, malformación de nacimiento, que consiste en la ausencia huesos y músculos en su miembro superior izquierdo. Eso no le impidió ser profesional. #Respect 👏🏼 pic.twitter.com/xk41DUAdsP — Juan (@Juanc_217) May 4, 2018