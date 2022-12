Santiago Echevarría, el futbolista afectado por la boldenona: "No es culpa de los deportistas"

A Santiago Echaverría la vida le cambió un 1 de noviembre de 2017. Cinco meses atrás llegó como uno de los refuerzos de Medellín. Por entonces tenía 27 años. Era un defensor argentino que había surgido de la cantera de Boca Juniors y venía proveniente del Mineros de Zacatecas, de México.

“Ese día jugamos contra América. Me hicieron un test de dopaje. Al mes siguiente, estaba vacaciones y me llegó un correo en el cual decía que el resultado era adverso. Había salido positivo por consumo de boldenona. Hablé con un abogado colombiano, empezamos hacer los trámites y él me comentó que no era el único caso. Ya existía un antecedente que en la carne colombiana estaba este anabólico. Ahí comenzamos con esta lucha, que en Colombia es muy difícil llevar porque nadie me creía”, le dijo a GolCaracol.com el actual defensor de Brown de Adrogué, equipo de la segunda división de su país.

Y es que, el pasado mes de noviembre, Echaverría recibió la mejor noticia de todas; el TAS, tras una reunión con la Federación Colombiana de Fútbol, falló a favor del argentino y su sanción, inicialmente de cuatro años, se redujo a dos.

Fueron dos años de luchas internas y externas. El exfutbolista del DIM tuvo un proceso de sanación en el que pasó de sentir rencor y querer tomar revancha; a darse cuenta, como dice él: “los deportistas somos las víctimas. Nadie tiene la culpa, solo los altos mandos”.

Esto, luego de que el Comité Olímpico Colombiano emitiera una alerta a los deportistas sobre la presencia de dicha sustancia en la carne de nuestro país. Algo que amparó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), al señalar que “la Boldenona es un esteroide que se encuentra dentro de las sustancias empleadas en animales para mejorar su desempeño físico y la ganancia de peso”.

¿Cuál fue el momento más duro en estos años?

“Cuando me quedé solo con mi esposa en Medellín. Todo lo que nos llegaba eran cosas malas. Afrontar esa culpabilidad cuando sabes que no hiciste nada, es lo más duro. Todo el mundo me decía que era culpable. Fui a la FCF y me dijeron que mis pruebas no daban para que yo fuera inocente. Fue un año y medio muy duro.”

Usted es uno de tantos casos en nuestro país…

“Después de mí vinieron muchos deportistas más importantes y reconocidos que yo, que están pensando lo mismo que yo pensé en su momento: ¿por qué me toca a mí? Yo les digo que no es culpa de ellos. El culpable es un tema de salubridad.

Ahora me pongo en los zapatos del tenista Robert Farah. Él es un deportista reconocido que tiene mucha gente importante a su alrededor. Seguramente lo va a poder solucionar más rápido que yo. Pero así y todo le quiero mostrar mi apoyo y si necesita alguna ayuda, porque yo sufrí mucho y creo que lo mejor que uno puede recibir eso, aquí estaré. Es una lástima que haya caído en esto, porque es una víctima más en este lío; pero ojalá sea la persona que logre que los altos mandos en el tema de salubridad se den cuenta que hay un problema que afecta a los deportistas”.

¿Qué postura tomó en su momento Independiente Medellín?

“Desde lo laboral la postura que tenía que tomar. Ellos me pagaron el contrato hasta que finalizó y en lo humano me dijeron que no podían hacer nada y pues que ya no pertenecía más al club”.

¿Y sus compañeros?

“Con David González me sigo hablando hasta el día de hoy. Siempre estuvo muy pendiente de mi caso. Es un gran amigo que me quedó después de todo esto”.

¿Quedó con rencores después de que fallaron a su favor?

“Viví mucho tiempo con rencores. Tuve rencor con el club, con la FCF y con mis compañeros que no salían a hablar. Pero hoy en frío, puede comprender y darme cuenta de que no está bien enojarte con los demás por algo que no tienen la culpa. Ninguno de ellos la tenía. La sustancia estaba en mi cuerpo, está bien, me contaminé involuntariamente. Entonces no estaba bien que me pusiera así con gente que estaba comportándose acorde a la ley y estaban cuidando su trabajo. Prefiero entenderlo así y gracias a eso estoy volviendo a jugar fútbol, de lo contrario hubiera vivido enojado toda mi vida”.

¿Volvería a jugar en Colombia?

“Claro. No me quiero quedar con una imagen mala del país porque la gente se portó muy bien. Lo que pasa es que los políticos son igual en todos lados. Siempre hay problemas de altos mandos, por eso yo pienso y quiero tener una revancha con el país, ya sea en Medellín o en otra ciudad. Quiero sacarme esa espina que me quedó con Colombia y tener ese reencuentro, debemos perdonarnos mutuamente”.

