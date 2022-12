Santiago Echeverría, el jugador argentino que vive un drama por su controvertido dopaje en Colombia

El futbolista, quien militó en Independiente Medellín, fue sancionado por cuatro años por parte de la Dimayor, tras dar positivo con la sustancia boldenona, que entró en su cuerpo por comer carne. Ahora, pidió trabajo a través de su Twitter.

Santiago Echeverría atraviesa por un momento complicado en su vida personal y laboral, ya que, tras ser inhabilitado por cuatro años para jugar fútbol, habló de su caso con ‘TyC Sports’ y contó el drama que vive por un controvertido dopaje en Colombia.

El jugador argentino dio positivo en noviembre de 2017, por la sustancia boldenona, y señaló que “hice todo para demostrar mi inocencia y la Federación Colombiana (FCF) no se expidió en ningún momento, me trata mal, no me contesta, me retrasa todo cada 15 días y así vengo desde hace ocho meses con ellos, más otros siete con la Dimayor. Va más de un año de esperar algo que no tengo por qué esperar y encima sin poder trabajar de nada”.

Echeverría agregó que ha intentando por todos los medios comprobar su inocencia, pero siempre recibe respuestas negativas y en la actualidad se encuentra sin poder trabajar.

Por esa razón, el argentino, en medio de su calvario, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, pidiendo ayuda para conseguir un trabajo, no importa que no sea jugando fútbol.

“Buenos días a todos, disculpen la victimización, pero luego de 14 meses sin poder ejercer mi profesión a raíz de mi suspensión poco ética, y falta de aclaración en el tema estoy buscando trabajo. Agradecería su ayuda y comprensión si saben de algo avisen”, escribió Santiago Echeverría.

Buenos días a todos, disculpen la victimización, pero luego de 14 meses sin poder ejercer mi profesión a raíz de mi suspensión poco ética, y falta de acalaracion en el tema estoy buscando trabajo. Agradecería su ayuda y comprensión si saben de algo avisen. — Santiago Echeverria (@santieche22) February 25, 2019

Por otra parte, señaló que ni en Colombia, ni en Argentina le han querido ayudar, incluido el Independiente Medellín.

"Ellos se abrieron. La ley decía que lo podían hacer y tomaron esa decisión, optaron por quedar a un costado. A partir de ahí ya no tenía ningún vínculo más con el club", aseveró.

