Santiago Tréllez y su queja recurrente por la cuenta falsa que crearon de su papá

El atacante antioqueño denunció que quien está detrás de las cuentas de las redes sociales de su padre, la ‘turbina’ Tréllez, es otra persona, suplantando la identidad del exfutbolista.

El jugador del Sao Paulo, de Brasil, denunció mediante sus redes sociales que están suplantando a su padre, el legendario jugador Jhon Jairo Tréllez.

“¡Este señor es tan loco que sigue poniendo tweets haciéndose pasar por mi papá! ¿No le da pena? RESPETE HERMANO. Y me toca verlo desde otra cuenta porque el loco me bloqueo y no puedo ver que pone”, compartió el exjugador de Nacional y Equidad.

“Esta es la cuenta y nombre de la persona que tiene la cuenta de mi papá. En los pasados tweet etiqueté al que no era porque me bloqueo. Pero tiene ese nombre ¡ya saben! Espero me ayuden por favor. ¡Muchas gracias!”, agregó.

Este señor es tan loco que sigue poniendo tweets haciéndose pasar por mi papá!! No le da pena ?? RESPETE HERMANO. Y me toca verlo desde otra cuenta porque el loco me bloqueo y no puedo ver que pone. Esto es delito @colombialove pic.twitter.com/VQPMRpj5xu — Santiago Tréllez Vivero (@santitv99) April 26, 2020

Esta es la cuenta y nombre de la persona que tiene la cuenta de mi papá. En los pasados tweet etiqueté al que no era porque me bloqueo. Pero tiene ese nombre.ya saben!! Espero me ayuden por favor. Muchas gracias! pic.twitter.com/3U8afH1hSJ — Santiago Tréllez Vivero (@santitv99) April 26, 2020