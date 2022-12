Santos no olvida a ‘Mao’ Molina: recordó la noche que el colombiano marcó 4 goles, en Copa

Vocês pediram e o estagiário, é claro, atendeu: a goleada do Santos por 7 a 0 diante do San José, com direito a show de @MaoMolina11, pela #Libertadores de 2008.



Ainda vamos relembrar mais um jogo na #QuarentenaSantista de hoje. Escolhe aí nos comentários! 😎



🎥 Rede Globo pic.twitter.com/gAB3wFFGgM