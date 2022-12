¿Se cae el trueque?: Sarri no habló de Arthur Melo y criticó a Setién por referirse a Miralem Pjanic

En los últimos días se han intensificado las especulaciones sobre el hipotético intercambio entre Juventus y Barcelona, que según señalaron sería bajo una curiosa fórmula.

Maurizio Sarri, entrenador de Juventus, no quiso este jueves hablar del hipotético intercambio de su club con el Barcelona, pasando el bosnio Miralem Pjanic el conjunto catalán y el brasileño Arthur Melo al turinés, pero expresó su 'disgusto' de que el técnico barcelonista Quique Setién hablase del aún centrocampista juventino.

"Arthur es un jugador del Barcelona y me parece feo que yo me pusiese a hablar de él. No me ha gustado cuando Setién habló de Pjanic.... Yo, desde luego, no hablo (de un jugador de otro club)", comentó Sarri, en rueda de prensa previa al partido liguero ante el Lecce.

En los últimos días se han intensificado las especulaciones sobre el hipotético intercambio Pjanic (30 años)-Arthur (23 años), entre Juventus y Barcelona, que según señalaron hace dos días medios italianos sería bajo una curiosa fórmula: 80 millones de euros pagaría el club turinés por el brasileño, mientras que la entidad barcelonista abonaría por el bosnio 70 millones, más otros 5 en variables según unos objetivos.

Sarri, que ve como su equipo lidera ya la Serie A con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Lazio, que anoche cayó en su visita al Atalanta, al ser preguntado por la posible marcha de Pjanic, según recogen medios italianos, dijo no saber nada y comentó que el bosnio "no es un jugador que esté en discusión desde el plano técnico", además de apuntar que si es traspasado "lo sería por otros motivos".

"Es un jugador de toda mi confianza, que ha pasado un momento difícil, que ha tenido un bajón en su rendimiento, debe reaccionar rápido, y no crearse grandes problemas mentales si falla en uno o dos partidos. Estoy contento con él, estoy seguro que tiene amplios márgenes de mejora", comenta Sarri.