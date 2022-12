Se conoció el video de la pelea entre Neymar y la mujer que lo acusa de violación

En las imágenes se aprecia al astro brasileño y a Najila Trindade teniendo una acalorada discusión en la habitación de un hotel, en París.

El pasado miércoles se dio a conocer un video, tres horas antes del partido entre Brasil y Catar, en el que se puede ver a Neymar y a Najila Trindade, la mujer que lo acusa de violación, teniendo un forcejeo.

En las imágenes se puede ver al astro brasileño en la habitación del hotel acostado y Najila Trindade en ropa interior parada frente a la cama intentado acceder a él para, segundos después y repentinamente, empezar a agredirlo.

Neymar le dice primero "así no", reaccionando ante la actitud agresiva. Y después Najila le grita "¡¿Sabés por qué, sabés por qué te voy a golpear?! ¡¿Por qué me hiciste ayer eso?! ¡¿Por qué me dejaste ayer sola?!", mientras tiraba manotazos y el jugador trataba de evitar los golpes.

El video fue grabado por la supuesta víctima, y según su declaración el mismo fue filmado durante el encuentro que mantuvo con el jugador en París, el pasado 15 de mayo en el Hotel Sofitel París.

De acuerdo con la versión de la mujer, Neymar le dijo que lo esperara en la habitación pues debía asistir a una fiesta, llegó a la habitación cerca de las 8:00 p.m., aparentemente borracho, conversaron e intercambiaron caricias, pero en un momento el jugador se puso agresivo, la golpeó y después abusó de ella.

“Él me volteó, cometió el acto, y yo le pedí que se detenga, mientras él cometía el acto, él seguía golpeando mi culo violentamente, luego yo me di vuelta, todo fue muy rápido, en cuestión de segundos, no me comunicaba mucho, él sólo actuó”, le dijo Trindade al programa ‘Conexao Reporter’.

Neymar Senior, padre del jugador, asegura que se trató de una trampa que la mujer le tendió al brasileño para extorsionarlo.

El jugador, en tanto, sufrió el pasado miércoles una lesión en el tobillo derecho que lo marginó de la Copa América con Brasil. El proceso sigue.

Acá el video que circula

Desculpem, mas essa mulher do Neymar armou mal demais, não é possível ... pic.twitter.com/CX4i6ztMei — Joel ᶜʳᶠ (@_JoelJunior_) June 6, 2019





