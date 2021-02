Se conoció un escalofriante audio del médico de Diego Maradona: insultándolo y llamándolo gordo

A más de dos meses de la muerte de Diego Maradona , cuyo fallecimiento se encuentra en investigación, se siguen conociendo detalles del comportamiento de su médico; quien está en la mira de la justicia argentina, durante los últimos minutos de vida del exfutbolista.

‘Infobae’ reveló varios mensajes de voz entre el doctor Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se encontraba en la casa del ‘Pelusa’ mientras los paramédicos intentaban reanimarlo.

Los hinchas de Millonarios y una ilusión llamada Fredy Guarín: “Vamos a ganar muchas cosas”

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación", empieza uno de los audios de Luque dirigido a uno de sus socios.

Acto seguido, el doctor responde a un mensaje en donde le envían una foto de un noticiero argentino que en ese momento estaba informando sobre la muerte de Diego Maradona: "Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá".

Al mismo tiempo, Cosachov le va comunicando la situación en la casa del campeón del mundo con la Selección de Argentina . "Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

Publicidad

“Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, "El Negro", yo y "Monona" (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada", aseguró en una de las notas de voz.

“Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado", le respondió Luque.

Escuche los audios del médico de Diego Maradona:

Infobae develó los audios entre Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov el día del fallecimiento de Maradona. pic.twitter.com/uSwCIyx9jH — Minuto Argentina (@ArgentinaMinuto) January 31, 2021

Neymar no quiere otro paisaje distinto a la Torre Eiffel: “Quiero quedarme en PSG, estoy muy feliz”