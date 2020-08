Se definen los finalistas de la Champions y el campeón de Europa League: partidos de la semana

Esta semana se conocerán los dos finalistas de la Champions League y el campeón de la Europa League.

El martes jugarán el sorprendente RB Leipzig, de Alemania, frente al PSG, de Neymar y Kylian Mbappé, en la primera semifinal de Champions; y el miércoles el turno será para Olympique Lyon frente al Bayer Múnich, en la otra semifinal.

Mientras que el viernes Sevilla e Inter de Milán jugarán, a partir de las 2:00 p.m., la gran final de la Europa League.

Además de estos encuentros europeos, hay una buena oferta de partidos en el fútbol brasileño. Tome nota y ¡prográmese!

Martes 18 de agosto

Ajax vs. Wolfsberger

Amistoso

Hora: 11:00 a.m.

RB Leipzig vs. PSG

Semifinal de Champions League

Hora: 2:00 p.m.

Miércoles 19 de agosto

Zenit vs. CSKA Moskva

Liga de Rusia

Hora: 12:00 p.m.

Olympique Lyon vs Bayern Múnich

Semifinal de Champions League

Hora: 2:00 p.m.

Flamengo vs. Gremio

Serie A de Brasil

Hora: 5:15 p.m.

Bragantino vs. Fluminense

Serie A de Brasil

Hora: 5:15 p.m.

Paranaense vs Fluminense

Serie A de Brasil

Hora: 5:30 p.m.

Botafogo vs. Atlético Mineiro

Serie A de Brasil

Hora: 7:30 p.m.

Jueves 20 de agosto

New York Red Bull vs. New York City

Major League Soccer

Hora: 6:00 p.m.

Columbus Crew vs. Chicago Fire

Major League Soccer

Hora: 6:30 p.m.

Viernes 21 de agosto

Sevilla vs. Inter de Milán

Final Europa League

Hora: 2:00 p.m.