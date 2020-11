¿Se dio cuenta? Juez de línea del Argentina e Inglaterra responde dudas de gol con mano de Maradona

El costarricense Berny Ulloa fue un reconocido juez de línea y que estuvo presente en aquel partido en el que Diego Maradona hizo historia: la victoria de Argentina 2-1 sobre Inglaterra en el Mundial de México en 1986.

Más allá de esos dos goles del '10', otra acción que llamó la atención en el encuentro tuvo como protagonista a Berny. En el minuto 38 del primer tiempo, 'Pelusa' tiró una bandera, con asta incluida, al piso "porque le incomodaba", situación que provocó un divertido intercambio de palabras entre el futbolista y el árbitro. Así lo recordó el costarricense en diálogo con 'Blog Deportivo ', de 'Blu Radio'.

"Sí fue una polémica porque puede que otro árbitro hubiera puesto la bandera, pero ese no fue mi caso. Él vino a hacer un saque de esquina, se echó para atrás y ahí habían unos fotógrafos. Me dijo que le incomodaban, entonces les pedí que se corrieran. En ese momento, sentí que Diego bota algo, miro y es la bandera. Entonces le dije 'Diego, usted no puede botar la bandera porque hace parte del campo de juego'. Me dijo que le estorbaba pero le respondí: 'usted me dijo que le estorbaba la gente, no la bandera'. Me dijo unas cosas, pero finalmente volvió a poner el asta aunque no el trapo de la bandera y le volví a decir que 'el trapito también'".

Acerca de la icónica y polémica 'mano de Dios', Ulloa recuerda que él no pudo ver la acción de cerca porque estuvo al otro lado del campo, pero que junto con Ali Bin Nasser (juez central) y Bogdan Dotchev (juez de línea) estaba contento por haber presenciado ese partido. Sonrisa que se fue opacando en su rostro, cuando les comentaron que el gol había sido con la mano.

"Nosotros no nos dimos cuenta del gol con la mano sino hasta que llegamos al hotel, cuando los árbitros que estaban ahí nos dijeron que si no nos dimos cuenta de que el gol fue con la mano. Yo dije que no, estaba lejos y no pude ver. Hubo un comentario ahí de Dotchev diciendo que pudo ver mano. Cuando se acabó el partido y llegamos al camerino, Ali Bin Nasser estaba muy contento y satisfecho porque había dirigido un partido, que en su vida se había imaginado que iba a dirigir. Dicen que cuando le dieron la noticia en el hotel de que el gol fue con la mano, se puso a llorar. Yo no lo vi", dijo Ulloa.

De hecho, el panelista argentino de 'Blog Deportivo' Juan José Buscalia, trajo a la memoria que luego de enterarse del llanto de Dotchev, Maradona invitó al árbitro tunesino para compartir y regalarle su camiseta firmada. Esto, para Berny Ulloa confirma lo buena persona que era el '10'.

"Uno le toma cariño al jugador de fútbol, sobre todo cuando es una persona como Maradona. La gente creía que era una persona pesada y orgullosa pero todo lo contrario. Era un buen muchacho, humilde, con gran pasión. Desde que lo conocí en el primer partido que lo dirigí, que fue en un Bulgaria vs Argentina, se llena uno de paz cuando lo saludan así con tanta tranquilidad. Nunca lo vi pegar una patada, solo una vez con España", concluyó el exárbitro 'tico'.