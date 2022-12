"Se me juzga únicamente por el hecho de no marcar goles": Cristiano Ronaldo

El jugador del Real Madrid reconoce que la suspensión de cinco partidos que recibió en agosto, fue un obstaculo en el comienzo de la temporada. Aunque asegura que esto no le preocupa porque sabe que las "cosas van a cambiar".

Cristiano lamenta que la gente solo lo mira como una máquina de hacer goles y no se fijan en el trabajo que hace para el equipo. "Se me juzga únicamente por el hecho de no marcar, que a veces no es lo más importante. Acepto las críticas, pero no estoy de acuerdo", afirmó este vierenes al diario francés 'L'Equipe'.

Frente a su sequía goleadora en Liga (un gol), señala: "Lo más extraño es que cuando no marco, mi madre me pregunta, mi hijo me pregunta, mi hermana, mi hermano me dicen '¿pero qué te pasa?', como si fuera el fin del mundo".

Sin embargo, la estrella de Portugal es el favorito para el próximo trofeo del Balón de Oro, y sobre esto afirma estar "confiado", "como siempre" sobre sus posibilidades de ganar un quinto título individual.

"Respecto al Balón de Oro, sé que los jurados continúan votando. Estoy confiado. Como siempre", declaró el portugués de 32 años.

"La temporada pasada fue excepcional. Ganamos la Liga, la Champions, en la que fui el máximo goleador... Si gano el Balón de Oro, perfecto. Si no, seguiré siendo la misma persona".

En caso de ganar el 7 de diciembre, Cristiano Ronaldo se uniría en el palmarés del Balón de Oro a su gran rival, el argentino Lionel Messi, que lo ganó cinco veces (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

El portugués, que ganó el prestigioso trofeo creado por la revista France Football en 2008, 2013, 2014 y 2016, aseguró que su entrenador en Madrid, Zinédine Zidane, no está "preocupado" por la mala racha de resultados que atraviesa el equipo.

"Nada nunca es perfecto. Nadie puede estar al 100% toda una temporada", declaró Cristiano Ronaldo.

"En una temporada, hay momentos mejores que otros, una temporada no es nunca homogénea. Estamos en un período más difícil, lo sabemos. Hay que aceptarlo, lo que no quiere decir resignarse. Repito, las cosas evolucionan. Y hay que hacer lo posible para hacerlas evolucionar".