Se paralizó el mundo Boca: Juan Román Riquelme anunció su candidatura a la vicepresidencia

El exfutbolista que vistió la camiseta 'Xeneize' en dos oportunidades, estará presente en la terna conformada por Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, para las próximas elecciones del club que se realizarán el 8 de diciembre.

Juan Román Riquelme anunció este miércoles su candidatura a vicepresidente segundo de Boca Juniors, en la lista que encabezan el empresario Jorge Amor Ameal y el periodista Mario Daniel Pergolini para las elecciones del club, que se celebrarán el próximo 8 de diciembre.

"Voy a ir de vicepresidente segundo, tanto Ameal como Mario y la gente que está ahí se van a comprometer a acompañarme y ayudarme a conocer las cosas del club", afirmó el exjugador del Xeneize en declaraciones a Fox Sports.

Riquelme añadió no sentirse aún preparado para ser presidente.

"No debe ser nada fácil, pero en estos cuatro años intentaremos ver cómo son las cosas y dentro de cuatro años veremos si estamos preparados", reconoció el exjugador, que indicó que la candidatura oficialista, que llevará como candidato a Christian Gribaudo, le ofreció formar parte del bloque.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

"Estoy agradecido al oficialismo porque intentó convencerme, pero he tomado esta decisión y quiero que el hincha de Boca lo sepa por mi", agregó.



El actual presidente, Daniel Angelici, no podrá presentarse tras agotar los dos mandatos máximos que establece el estatuto del club y en su lugar concurrirá el hasta ahora secretario general Gribaudo.

El exfutbolista de Barcelona y Villarreal entre otros comunicó también la decisión de postergar su partido de homenaje, programado para el 12 de diciembre, por su proximidad con los comicios.

"(El partido) tiene que ser una fiesta, entonces no tiene que haber nada, no se tiene que pensar en nada, no se tiene que molestar a nadie", valoró.

Rafael Santos Borré: “No cierro la posibilidad de volver a Europa, pero estoy feliz en River Plate”

Como posible fecha para el homenaje apuntó a junio, cuando se disputa la Copa América, ya que "no hay fechas programadas" en el estadio de Boca.

Para ese partido aseguró tener la ilusión de que pueda acudir el capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

"Voy a insistir a ver si tengo la suerte de que Messi pueda jugar un ratito con mi hijo en la Bombonera", concluyó.

Publicidad