Se retira el 'Cholo': Pablo Guiñazú anunció su retiro del fútbol profesional a los 40 años

El volante argentino, de Talleres de Córdoba, anunció este viernes su retiro del fútbol a los 40 años tras un extensa carrera que incluyó un paso estelar por el brasileño Internacional de Porto Alegre, con el que ganó nueve títulos.

El 'Cholo' tomó la decisión luego de la eliminación de Talleres de la etapa preliminar de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, en lo que era el regreso de la 'T' albiazul al plano internacional después de 17 temporadas.

"Es la decisión más difícil de mi vida porque lo único que sé hacer es jugar al fútbol. Me voy con una alegría inmensa. Jamás dormí tan bien como en las últimas dos noches. Algo me dijo que 'es hasta acá, peladito. No fuerces nada'", confesó ante una tribuna repleta de hinchas.

El jugador dijo tener "una emoción muy grande" y expresó su "felicidad plena" por el apoyo recibido de parte de la afición de Talleres de Córdoba, su provincia natal.

Reconocido volante defensivo, Guiñazú nació en la localidad cordobesa de General Cabrera, pero empezó su carrera en Newell's Old Boys de Rosario, en 1996.

En el equipo rojinegro jugó cuatro temporadas hasta que comenzó su ciclo internacional en el Perugia italiano, regresó poco después para actuar en Independiente, con el que conquistó su primer título, el torneo Apertura-2002.

Después de una temporada en el Saturn ruso (2004), volvió a Sudamérica para desempeñarse en el paraguayo Libertad, antes de desembarcar en el Inter de Porto Alegre.

En el Inter dejó su huella con 293 partidos, cuatro títulos estaduales y cuatro trofeos internacionales, la Copa Sudamericana-2008, la Suruga Bank Cup 2009, la Copa Libertadores-2010, y la Recopa Sudamericana-2011.

Guiñazú también fue convocado varias veces a la selección argentina, casaca con la que disputó 16 encuentros, aunque no llegó a participar de un Mundial.

El final de su ciclo como jugador lo encontró en Talleres, al que se sumó en 2016, cuando el club cordobés estaba en segunda división, y con el que ascendió pocos meses después. Anotó uno de los pocos goles de su trayectoria para definir la vuelta a primera división y fue distinguido como mejor volante de la Superliga en la temporada 2016/17.

Considerado como un futbolista de conducta ejemplar, el 'Cholo' dice adiós como uno de los jugadores de mayor edad con plena vigencia en el campeonato argentino, como los aún activos Rodrigo Braña (Estudiantes, 39 años), Maxi Rodríguez (Newell’s, 38), Leonardo Ponzio (River, 37) y Lisandro López (35), figura del puntero Racing.

