¡Se viene un fin de semana a puro fútbol! Estos son los 34 partidos que no se puede perder

La preparación de los equipos europeos para la próxima temporada, el comienzo de la Superliga Argentina y una nueva fecha de la Liga Águila se tomarán el protagonismo de la agenda futbolera

Termina la semana, pero el fútbol sigue. Las jornadas de sábado y domingo estarán plagadas de partidos emocionantes de los que todo hincha futbolero debe estar al tanto.

Lo más destacado será el regreso de la Superliga Argentina que dará inicio a su edición 2019/2020, la cual estará llena de colombianos. Asimismo, los gigantes de Europa seguirán 'afinando la orquesta' antes de las competencias oficiales.

En Brasil y México también habrá fútbol con presencia de los nuestros. Por último, la Liga Águila tendrá su tercera jornada con varios cotejos para alquilar balcón.

A continuación, los partidos a seguir este fin de semana.

Sábado, 27 de julio:

*Rakuten Cup: Vissel Kobe vs. Barcelona - Hora: 04:00 a.m.

*Amistoso internacional: París Saint-Germain - Inter Hora: 5:00 a.m.

*Triangular amistoso: Everton vs. Sevilla - Hora: 6:00 a.m. *Probablemente juegue Yerry Mina.

*Triangular amistoso: Mainz vs. Everton - Hora: 9:00 a.m. *Si no juega en el primer partido del triangulas amistoso, probablemente Yerry Mina juegue el segundo.

*Amistoso internacional: FC Porto (Luis Díaz) vs. AS Monaco

*Supercopa de Holanda: Ajax vs. PSV - Hora: 11:00 a.m. - GolTV.

*Liga Águila: Envigado vs. Cúcuta Deportivo - Hora: 3:15 p.m. - Televisión cerrada.

*Liga Águila: Atlético Bucaramanga vs. Millonarios - Hora: 5:00 p.m. - Televisión abierta.

*Liga Águila: La Equidad vs. Unión Magdalena - Hora: 5:30 p.m. - Televisión cerrada.

*Superliga Argentina: Argentinos Juniors vs. River Plate - Hora: 6:00 p.m. - Fox Sports 2.

*Superliga Argentina: Colón (Guillermo Celis y Wilson Morelo) - Hora: 11:15 a.m.

*MLS: Minnesota United (Angelo Rodríguez y Carlos Darwin Quintero) vs. Vancouver Whitecaps (Freddy Montero) - ESPN Play.

*Liga Águila: Once Caldas vs. Deportivo Pasto - Hora: 7:45 p.m. - Televisión cerrada.

*Liga MX: Xolos de Tijuana (Kevin Balanta) vs. Querétaro (Ayron del Valle y Jeison Stiven Lucumí) - Hora: 9:00 p.m.- Fox Sports 2.

*Liga MX: Club León (Williams Tesillo, Andrés Mosquera, Yairo Moreno) vs. América de México (Mateus Uribe, Roger Martínez, Andrés Ibarguen) - Hora: 7:00 p.m.

*Brasileirao: Palmeiras (Miguel Borja) vs. Vasco Da Gama - Hora: 3:00 p.m.

*Brasileirao: Cruzeiro (Luis Manuel Orejuela) vs. Atlético Paranaense - Hora: 5:00 p.m.

*Brasileirao: Fluminense (Yony González) vs. Sao Paulo - Hora: 5:00 p.m.

Domingo, 28 de julio:

*Emirates Cup: Arsenal vs. Lyon - Hora: 9:15 a.m. - ESPN 2.

*Superliga Argentina: Talleres de Córdoba (Dayro Moreno y Diego Valoyes) vs. Vélez Sarsfield - Hora: 1:30 p.m. - Fox Sports 2.

*Superliga Argentina: Defensa y Justicia vs. Independiente (Andrés Felipe Roa) - Hora 3:45 p.m. - TyC Sports.

*Superliga Argentina: Boca Juniors (Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Frank Fabra) vs. Huracán - Hora: 6:00 p.m. - Fox Sports 2.

*Liga Águila: Atlético Huila vs. Deportivo Cali - Hora: 3:15 p.m. - Televisión cerrada.

*Liga Águila: Jaguares vs. Atlético Nacional - Hora: 5:00 p.m. - Televisión abierta.

*Liga Águila: Santa Fe vs. Alianza Petrolera - Hora: 5:30 p.m. - Televisión cerrada.

*Liga Águila: Independiente Medellín vs. Junior - Hora: 7:30 p.m. - Televisión cerrada.

*Amistoso internacional: Liverpool vs. Nápoles - Hora: 7:00 a.m.

*Amistoso internacional: Colonia (Jhon Córdoba) vs. Villarreal - Hora: 11:15 a.m.

*Brasileirao: Flamengo vs. Botafogo - Hora: 2:00 p.m.

*Brasileirao: Santos (Felipe Aguilar y Jonathan Copete) vs. Avaí (Jonny Mosquera) - Hora: 2:00 p.m.

*Liga MX: Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL (Luis Quiñones) - Hora: 7:00 p.m.

